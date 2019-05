Força-tarefa de Intervenção Penitenciária chega no Amazonas

Segundo comunicado do Secretário de Administração Penitenciária(SEAP) Coronel Marcos Vinicius Almeida, chegou hoje (29) o primeiro grupo de intervenção da Força-tarefa que irá atuar nos presídios do Amazonas. A equipe fará intervenção no presidio de Manaus, onde 57 presos vieram a óbito.

Os agentes enviados deverão ainda “obedecer o planejamento definido pelos entes envolvidos” e apoiar nas atividades e serviço de guarda, vigilância e custódia de presos.

De acordo com informações da portaria, a Força-tarefa permanecerá por 90 dias na região a contar da ultima terça (28).O documento ainda dizia que “O número de profissionais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública irá obedecer ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação”. A medida se deve pela solicitação do governador de do Amazonas, Wilson Miranda Lima.

Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, que autorizou a ação, afirmou em uma postagem na sua conta oficial no Twitter que o ministério disponibilizaria vagas nos presídios federais para transferência das lideranças envolvidas nos “massacres”.

A caminho. Vamos também disponibilizar vagas nos presídios federais para transferência das lideranças envolvidas nesses massacres. https://t.co/W5Hicg7zdR — Sergio Moro (@SF_Moro) May 28, 2019

Deixe seu comentário: