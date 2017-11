Força-tarefa do Dmae estará no bairro Ponta Grossa nesta segunda-feira

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que nesta segunda-feira (27) realizará vários consertos no Extremo Sul da cidade que impactarão o abastecimento das comunidades Retiro da Ponta Grossa e Chapéu do Sol, em Porto Alegre.

Para iniciar os consertos às 9h, o abastecimento será interrompido a partir das 5h da manhã. As atividades deverão estar concluídas até as 13h e a normalização no abastecimento ocorrerá aos poucos durante a tarde, podendo seguir até o início da noite de segunda-feira.

Os serviços integram atividades da força-tarefa montada pelo Departamento para colocar em dia a demanda acumulada durante a paralisação parcial de suas equipes na greve recém encerrada.

