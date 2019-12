Porto Alegre Força-tarefa garantirá segurança e limpeza do Réveillon na Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Festa terá efetivos reforçados nas áreas de segurança, limpeza, trânsito e fiscalização Foto: Joel Vargas/PMPA Festa terá efetivos reforçados nas áreas de segurança, limpeza, trânsito e fiscalização. (Foto: Joel Vargas / PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Uma força-tarefa está sendo preparada para garantir a segurança de todos no espetáculo da virada do ano na Orla Moacyr Scliar. O Réveillon 2020 – POA pra Frente, Feliz Ano Novo pra Gente terá seis shows musicais a mais do que no ano passado e dez minutos de queima de fogos. A expectativa é de um público superior a 140 mil pessoas, e o compromisso da prefeitura é garantir que todas elas tenham tranquilidade para festejar o Ano Novo.

Para isso, haverá reforço nos efetivos de limpeza, segurança, fiscalização de trânsito e também de atividades ambulantes, em uma operação integrada com agentes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Guarda Municipal e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), juntamente com o 9º BPM (Comando de Policiamento da Capital), Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segurança

“Temos trabalhado de forma integrada desde julho, e na maior festa da cidade não será diferente. Diversos agentes de vários órgãos atuarão juntos para o bem-estar dos porto-alegrenses. Serão mais de 500 servidores do Município e do Estado envolvidos nessa operação”, destacou o secretário municipal da Segurança, Rafael Oliveira. Segundo ele, a Guarda Municipal contará com uma base móvel integrada para auxiliar na segurança do evento, inclusive para encaminhar crianças perdidas.

Limpeza

Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos reforçou a equipe do DMLU para garantir a limpeza do espaço. Durante a festa, serão disponibilizados 50 tonéis em todo o espaço do evento, sendo 25 a mais que no ano passado, e, pela primeira vez, 30 contêineres da coleta automatizada (aqueles cinzas) serão dispostos no canteiro central da avenida Presidente João Goulart.

No dia 1º de janeiro, pelo menos 40 garis – 10 a mais que em 2019 – realizarão a limpeza da Orla Moacyr Scliar a partir das 6h30min. Para a limpeza de outros bairros, como a Cidade Baixa, 20 garis atuarão a partir das 8h.

“No Réveillon de 2019, mesmo com a infraestrutura e logística montadas para a limpeza do local, mais de duas toneladas de resíduos foram removidas após a festa. Neste ano, ampliamos o número de garis e de lixeiras, mas contamos com a ajuda de todos para que descartem o lixo nos contêineres e tonéis e, se for o caso, que levem suas próprias sacolinhas para recolher os resíduos”, disse o secretário Ramiro Rosário.

A Orla Moacyr Scliar é adotada pela Uber, que tem como responsabilidade a manutenção do espaço. No entanto, devido às festividades no local, a prefeitura fará a limpeza.

Além dos tonéis e contêineres extras, colocados especialmente para o evento, o Trecho I da Orla já conta com 50 lixeiras duplas (uma com 40 e outra com 20 litros de capacidade), acrescidas de dez contentores triplos extras (com capacidade de até 240 litros cada) aos finais de semana.

Trânsito

A EPTC montou um esquema especial de trânsito. A partir das 0h30, haverá um reforço na oferta da linha C4 – Circular Balada Segura, que atenderá o evento com intervalos de 20 a 30 minutos.

Também haverá mais veículos atuando nas linhas M79 (eixo Borges/P. Cacique/ Wenceslau) e M98 (Eixo Bento/Lomba), saindo em intervalos de menos de uma hora para facilitar o retorno aos principais eixos da cidade.

Ao mesmo tempo, o trânsito sofrerá uma série de alterações no entorno da festa, com destaque para a avenida Mauá, que terá bloqueio total a partir das 7h do dia 31 (veja aqui a relação completa de bloqueios, desvios e rotas de ônibus para o Réveillon da Orla).

Fiscalização

Na parte de fiscalização, a SMDE terá uma equipe dedicada para garantir que somente os ambulantes previamente autorizados tenham acesso ao espaço da festa. Segundo o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho, haverá 23 food trucks e beer trucks licenciados para atuar na Orla durante o Réveillon. “Vamos atuar de forma intensiva para garantir aos frequentadores mais tranquilidade no consumo de alimentos, bebidas e outros produtos licenciados”, explicou.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário