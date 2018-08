Força tarefa voluntária busca recursos para adquirir automóvel que auxilie no desempenho de ações no RS, SC e MG

Resgates, salvamentos, incêndios, treinamentos, primeiros socorros entre outras ações de emergência são antedidos pela Associação Força Tarefa – Serra Gaúcha, que conta com 24 profissionais em sua equipe voluntária, atendendo cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. O projeto, que teve início em 2015, nasceu com o intuito de orientar, qualificar e promover o desenvolvimento em prol do bem-estar e saúde da população das regiões abrangentes. Por ser um projeto voluntário, a equipe mantém ativo suas ações utilizando equipamentos doados. O objetivo de unir esforços para ajudar cidadãos já foi alcançado e, a Força Tarefa busca agora, recursos para adquirir um novo automóvel que auxilie no desempenho do trabalho.

O automóvel ideal para utilizar nas ações da equipe é uma caminhonete no modelo picape (foto), normalmente adquirido por equipes de bombeiros, que apresenta espaço na traseira para depositar os materiais e utensílios a serem utilizados nos chamados, “possibilitando o transporte dos equipamentos para qualquer tipo de emergência”, explica o presidente da Associação Força Tarefa – Serra Gaúcha, Jorge Luis Moreira.

Até o momento mais de 14.500 pessoas já foram atendidas pela equipe. O grupo se formou em abril de 2015 para auxiliar as vítimas do tornado que passou por Xanxerê, em Santa Catarina. A partir dali, a equipe passou a realizar diversas ações, entre elas, palestras em escolas municipais onde também são realizados os treinamentos dos voluntários.

“É para atender a mais pessoas que estamos em busca deste novo veículo”, afirma Moreira. A sede da Associação fica localizada em Gramado, na Serra Gaúcha. O trabalho da Força Tarefa – Serra Gaúcha pode ser acompanhado pela página no Facebook. Para auxiliar na captação de recursos, os contribuintes devem entrar em contato pelos telefones: (54) 99667-1051, (54) 9912-8298 ou (51) 99898-0102 (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: