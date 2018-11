Forças Armadas e PM destroem trincheiras do tráfico

O setor de Engenharia do Comando Conjunto das Forças Armadas realizou nesta quarta-feira (31), na comunidade da Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, a desobstrução de ruas e a destruição de abrigos utilizados por criminosos para a realização de disparos de fuzis e pistolas contra as forças de segurança do Estado em apoio a uma operação da Polícia Militar.

