Forças Armadas prometem manter investimentos em atletas olímpicos

Na contramão do momento de fuga de investimentos privados e de empresas estatais no esporte brasileiro, as Forças Armadas afirmam que vão manter para a Olimpíada de Tóquio o mesmo patamar alocado para os Jogos do Rio.

Atualmente com 650 atletas alistados em suas divisões (Exército, Marinha e Aeronáutica), a previsão do Ministério da Defesa é não fazer cortes. O número de contemplados deve oscilar pouco. A pasta destinou R$ 18 milhões em 2016 ao programa, que ganhou mais musculatura em 2008 – principalmente em razão de o Brasil ser sede dos Jogos Mundiais Militares de 2011, no Rio.

Do montante, R$ 15 milhões foram para remuneração dos atletas e R$ 3 milhões para treinamentos e participações em competições, sobretudo no exterior. O soldo para cada competidor gira em torno de R$ 3,5 mil. O recrutamento é feito por meio de edital e, após avaliação curricular, entrevista e testes físicos, a incorporação dura oito anos.

“Prosseguiremos com nosso programa de alto rendimento, com vistas à consolidação do nosso status, já conquistado, de potência desportiva militar mundial e a continuidade de nossa contribuição ao esforço olímpico nacional”, afirmou Paulo Zuccaro, diretor do Departamento de Desporto militar do Ministério da Defesa.

O bom desempenho dos militares na Olimpíada do Rio deu força ao programa. Dos mais de 460 atletas brasileiros inscritos no evento, 145 tinham eram do programa militar. E, das 19 medalhas conquistadas pela delegação, 13 foram por competidores vinculados às Forças Armadas.

Apesar da manutenção dos investimentos, Zuccaro disse que haverá “refinamento” na escolha das modalidades que serão contempladas, levando em consideração os resultados nos Jogos. Não há interesse, por exemplo, em patrocinar esportes coletivos. “Procuraremos apoiar intensamente modalidades individuais que distribuem muitas medalhas e não demandam a formação de grandes e onerosas comissões técnicas”, afirma Zuccaro. (Folhapress)

