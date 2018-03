Forças avançam por Ghouta

As forças governamentais sírias avançaram nessa quarta-feira por Ghouta Oriental, o principal reduto opositor dos arredores de Damasco, onde tomaram o controle de várias áreas. As tropas leais ao governo de Damasco dominaram zonas no leste e sul da cidade de Mesraba, assim como outra em Beit Saua, após combates contra as facções islamitas da Legião da Misericórdia e do Exército do Islã.

