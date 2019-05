Forças de segurança do Egito matam 16 militantes suspeitos

Forças de segurança do Egito mataram 16 militantes suspeitos no Sinai do Norte e encontraram um esconderijo com armas e explosivos, informou o Ministério do Interior. O comunicado dizia que os militantes planejavam “ataques terroristas contra importantes instituições e autoridades em diferentes lugares de Alarixe”, capital da província do Sinai do Norte.

