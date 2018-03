Forças de Segurança do RS são reaparelhadas com veículos e equipamentos doados pela sociedade civil. A iniciativa é do Instituto Cultural Floresta

Na manhã desta quarta-feira (28), uma cerimônia diferenciada ganhou palco no edifício garagem do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Na presença do Governador José Ivo Sartori e do secretário de Segurança, César Schirmer, o presidente do Instituto Cultural Floresta, Leonardo Fração e o diretor do Conselho Consultivo da entidade, Claudio Goldzstein, sinalizaram a importância do momento, que entra para a história do RS, mudando vidas e consolidando novos conceitos de gestão. Junto à sociedade civil, o ICF conseguiu arrecadar 14 milhões de reais para a compra de veículos, equipamentos e armamentos, entregues à Secretaria de Segurança do Estado nesta quarta-feira. “Faltam recursos ao Estado mas não falta vontade para mudar”, salientou Goldzstein, ao mencionar o esforço junto a 55 doadores, empresas e famílias “que contribuíram para esta doação”.

Ele explica que o Instituo Cultural Floresta é uma instituição sem fins lucrativos e que foi criada por pessoas que queiram contribuir para que seus filhos e netos tenham mais educação, mais segurança. “É uma instituição jovem com o propósito de propor mudanças nestas áreas, unindo forças em parceria com o Estado para combater a violência, cujo maior prejuízo de todos é a perda de vidas”.

Na presença de autoridades, comunidade empresarial e convidados, Goldzstein foi aplaudido ao finalizar sua explanação dizendo que a responsabilidade da mudança “está em nós, senão agora, quando?”

Leonardo Fração, em nome do ICF pontuou “que o dia de hoje entra para a história, pois esta entrega simboliza a união entre poder público e sociedade, visando o bem de todos”. Ele ainda declarou que isto não será suficiente para resolver os problemas de segurança do Estado e fez a entrega ao governador José Ivo Sartori de uma minuta de um projeto de lei que visar deslocar recursos de impostos pagos pela sociedade para área de segurança, seguindo modelos adotados por países de primeiro mundo, com resultados.

Na sequência, o secretário César Schirmer declarou que a única forma de enfrentar com êxito a violência é a soma de esforços. “Hoje estamos selando uma ação diferenciada que entra para a história do RS, visando enfrentar uma epidemia que nos constrange e violenta”. Schirmer fez a entrega simbólica das chaves das viaturas ao comandante da Brigada Militar, Andreis Dal’Lago e ao chefe da Polícia Civil, Emerson Wendt.

Encerrando o evento, o governador Sartori tomou a palavra, adiantando que o Estado também entregará nos próximos dias mais viaturas e armamentos à Brigada Militar e Polícia Civil, representando um investimento para o Estado na ordem de 12,4 milhões de reais. “As pessoas querem se sentir seguras e uma polícia equipada, mais bem preparada para enfrentar a criminalidade, melhora as condições de trabalho e permite o combate ao crime com mais estrutura e agilidade”. Finalizando, Sartori enfatizou que “este gesto é da sociedade para a sociedade se unir mais para banir a criminalidade. As soluções não são fáceis, mas de forma integrada já alcançamos muitos resultados efetivos A entrega destas viaturas e armamentos é um exemplo”. (Clarice Ledur)

Deixe seu comentário: