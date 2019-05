Forças de Segurança recebem viaturas e armamentos do Governo do Estado

Em ato realizado pelo governo do Estado nesta segunda-feira (27), veículos e armamentos foram entregues as forças de segurança pública do Rio Grande do Sul.

No evento estiveram presentes o vice-governador Ranolfo Vieira Junior, parlamentares e secretários e o Governador Eduardo Leite que parabenizou a atitude dos deputados e destacou os números positivos da segurança.

A Brigada Militar recebeu 226 caminhonetes SUVs e 46 picapes. Já a Polícia Civil recebeu 89 carabinas. O Corpo de Bombeiros também foi contemplado, com nove caminhões, com recursos de convênio com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). As viaturas e as armas foram adquiridas via emenda parlamentar da bancada federal gaúcha.

