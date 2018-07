As forças do governo do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, lançaram nesta terça (17) um intenso ataque contra a cidade rebelde de Masaya, em uma nova tentativa de desarticular a resistência no bairro de Monimbó. “Estão atacando Monimbó! As balas estão atingindo a igreja de María Magdalena, onde o padre está refugiado”, escreveu, no Twitter, o arcebispo auxiliar de Manágua, Silvio Báez.