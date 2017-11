As forças iraquianas mataram pelo menos 30 jihadistas do grupo Estado Islâmico na província de Kirkuk, no Nordeste do país, durante uma operação militar que começou no domingo e terminou nesta segunda-feira (20). A informação é da agência Efe. No Iraque o grupo terrorista ainda domina algumas áreas desérticas no Oeste do país, perto da fronteira com a Síria.

