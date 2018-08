Ford Copagra lança campanha comemorativa aos 55 anos. Quem assina é a agência M+A

Para comemorar os 55 anos de atuação no mercado de Porto Alegre, a Ford Copagra está lançando a nova campanha conceito da concessionária “A certeza da melhor escolha”, produzida pela Martins e Andrade. A campanha contará com anúncios em jornais, mídia em emissoras de rádio e TV, além de posts em redes sociais e quiz no Facebook. A agência criou também ações promocionais para as lojas da autorizada. Entre elas, os 55 primeiros clientes de cada loja que comprarem um automóvel ganharão um presente especial: revisões grátis, bônus em acessórios ou embelezamento automotivo (vitrificação de pintura e impermeabilização dos bancos). A oficina da concessionária terá ainda troca de óleo por apenas R$ 55.



Ficha técnica

Martins e Andrade

Planejamento/Direção Criação: Alessandro Carlucci

Criação: Renato Angeli e Camila Juba Mariana

Direção de Atendimento: Maria Isabel Penna de Moraes Lopes

Atendimento: Desirèe Seixas

Diretor de Mídia: Fládio Franco

Produção: Edenisa Ramos

Produção de vídeo: Marcelo Müller Rodrigo Portela

Produção de áudio: Áudio Box

