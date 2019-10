A Ford encerrou nesta quarta-feira (30), depois de 52 anos, a produção de veículos na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A decisão foi anunciada 8 meses antes e, ao longo deste tempo, foi cogitada a venda da unidade, mas nada se concretizou. O fechamento em São Bernardo acontece no ano do centenário das operações da montadora americana no Brasil.