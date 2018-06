Forma Turismo bate recorde de embarques e fretamentos na temporada de julho

Em mais uma megaoperação, a Forma Turismo, especializada em viagens estudantis, baterá novo recorde na temporada de julho, que se consolidou como a maior da operadora. Ao todo, serão mais de 35 mil embarques e 350 aeronaves fretadas. Durante o período, o destaque fica por conta dos embarques para Porto Seguro-BA, carro-chefe da empresa, ao programa Forma ForFun, em Atibaia, voltado aos estudantes da 3ª a 7ª série, além dos produtos internacionais, Disney e Dubai, o último registrando a primeira saída.

Para atender a demanda de Porto Seguro, que receberá mais de 25 mil estudantes, a Forma Turismo contará com fretamentos de aeronaves da Gol Linhas Aéreas partindo das principais capitais nacionais e de cidades menores, como Maringá-PR, Foz do Iguaçu-PR, Uberlândia-MG e Palmas-TO. “A expansão regional da Forma Turismo, bem executada nos últimos anos, tem sido preponderante para que possamos registrar esses ótimos números. Trata-se de um trabalho árduo das nossas equipes de vendas, que se superam para se adaptar e atender cada público a partir das suas determinadas particularidades”, ressalta Paulo Fernandes, diretor de operações e logística da Forma Turismo.

Uma das principais apostas da Forma Turismo a médio prazo é o crescimento da operação da empresa no Paraguai. Na última temporada, a operadora contou com um Boeing com passageiros paraguaios que embarcaram para Porto Seguro. Nessa temporada, o número de embarques já alcança 200 passageiros.

“Já contamos com o apoio de três agências localizadas na Ciudad del Este e Assunção. Temos, inclusive, adaptado algumas atrações específicas que são de preferência dos jovens paraguaios. Nossa estimativa é que alcancemos 1 mil embarques já no próximo ano”, destaca Fernandes.

Em relação ao produto Dubai, a Forma Turismo realizou diversas visitas técnicas ao destino, incluindo a organização de um curso de monitoria para a preparação de profissionais para acompanhar os grupos de jovens. Para o transporte dos formados, a operadora contará com o Boeing A380 da Emirates, a maior aeronave do mundo em termos de capacidade. O confortável e moderno hotel Tryp by Wyndham Dubai foi o empreendimento escolhido para acomodar os passageiros, que desfrutaram de oito dias de passeios com os principais parques temáticos inclusos no roteiro.

Nesse ano, a Forma Turismo pretende embarcar cerca de 100 mil passageiros para destinos nacionais e internacionais, recorde para a operadora, registrando assim crescimento de mais de 65% ante 2017.

