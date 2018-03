A formatura dos 408 agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) acontece, nesta terça-feira, no auditório Dante Barone, na Praça Marechal Deodoro, 1101, Centro Histórico, na capital gaúcha. A cerimônia terá a presença do secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer.

Deixe seu comentário: