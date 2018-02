Fórmula fácil para governar

Aumentar imposto para gastar mais na segurança pública não passa de uma piada de salão. A fonte é um tanto suspeita: o deputado Rodrigo Maia. Ele está em rota de colisão com o presidente Michel Temer e revelou que a hipótese é avaliada no Palácio do Planalto.

Os brasileiros, em média, trabalham quase seis meses por ano só para pagar tributos e isso seria suficiente para assegurar a dignidade.

Qual a garantia de que a ferroada no bolso teria como destinação o combate à violência? Dinheiro que entra no Tesouro Nacional cai na vala comum e as receitas se misturam. De qualquer modo, o aumento não passa de um palpite infeliz.

Subindo

O placar eletrônico Impostômetro atingiu ontem 378 bilhões de reais. O registro da arrecadação em todo o País começou a 1º de janeiro deste ano. A média é de 7,1 bilhões de reais por dia. Não basta?

Pergunta indispensável

Durante as campanhas, os candidatos à Presidência da República e aos governos precisarão descer do muro e responder com clareza muitas questões. Entre elas, que modelo de Estado pretende defender: protetor, regulador, competitivo, normativo ou intervencionista?

Haverá prévia

Prefeitos do PP reuniram-se ontem à noite em Torres, onde se realiza o encontro da Famurs. Por unanimidade, foi aprovada prévia para o dia 24 março, que escolherá o candidato ao governo do Estado entre o deputado federal Luiz Carlos Heinz e Antonio Weck, recentemente filiado.

Frente a frente

Hoje à tarde, no encontro da Famurs, sete pré-candidatos ao governo participam do painel Visão de Futuro para o Rio Grande: Miguel Rossetto, Eduardo Leite, Matheus Bandeira, Ranolfo Vieira Júnior, Jairo Jorge, Luiz Carlos Heinze e Antonio Weck.

Recuo

O Encontro do Verão, tradicional evento do PMDB no Litoral, não será realizado este ano. A direção resolveu não antecipar o debate sobre um tema que se tornaria inevitável: a candidatura do governador José Ivo Sartori à reeleição.

Passaram do limite

Uma das reclamações mais constantes de motoristas em Porto Alegre sobre as áreas azuis em funcionamento para estacionamento de veículos.

O vereador Mendes Ribeiro encaminhou ao Executivo, ontem, pedido de informações com 10 perguntas. Algumas delas: quantos parquímetros estão em efetiva operação? Quais os motivos para que estejam fora de operação e como é realizada a manutenção? Qual a causa da demora para o conserto? Qual foi a arrecadação com a Área Azul e o custo de manutenção nos últimos quatro anos? Qual o número de pessoas que executa a fiscalização nas ruas?

Tem mais: fiscais multam em áreas nas quais os motoristas não conseguem o ticket porque o parquímetro devolve as moedas.

Para denunciar erros

Nos Estados Unidos e na Europa, ocorre a contratação por seus Congressos de pesquisas paralelas, feitas por centros universitários especializados. O objetivo é comparar com os resultados dos grandes institutos. No Brasil, dados absurdos direcionam os eleitores e contrastam com os números da apuração dos votos nas urnas.

Briga feroz

A 23 de fevereiro de 1988, o procurador geral da República, Sepúlveda Pertence, declarou que “a corrupção há, houve e sempre haverá”. Acrescentou que “o problema, além de incontrolável, já faz parte do modus vivendi do País.”

Não imaginava que o trem estaria na linha 30 anos depois.

Mais transparência

A Secretaria de Educação de Florianópolis dá o exemplo: por meio de seu site, vai divulgar a lista de vagas abertas e de espera nas creches do município. Ajudará os pais que corriam de um lado para o outro em busca de informações.

Esforço a menos

Com a suspensão dos desfiles de Carnaval em Porto Alegre, muitos candidatos deixarão de suar a camiseta na passarela, onde buscariam votos.

Deixe seu comentário: