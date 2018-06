A empresa SND Distribuição de Produtos de Informática pediu a falência da rede de livrarias Saraiva. O pedido afirma que a rede de livrarias têm débitos de R$ 59,7 mil não pagos com a distribuidora de materiais de informática. Para a Saraiva, o pedido é “descabido”. Dados do SPC, mostram que a rede acumula 312 títulos protestados que totalizam R$ 28,2 milhões em dívidas com fornecedores.