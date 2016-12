Fortaleza de Santa Teresa, no Uruguai, e seus encantos

Abrindo a temporada do verão 2017 do Departamento de Rocha, sob o convite do Ministério do Turismo de Uruguai, tive a missão de conhecer as belezas, atrativos e maravilhas uruguaias.

Uma delas foi a Fortaleza de Santa Teresa. Cercada por muros, o local é ótimo para quem gosta de aventuras e também de paisagens bonitas. A festa de lançamento da temporada 2017 contou com personalidades, turistas e grandes chefes de culinária. Tudo ao som de uma boa música, com composições tradicionais e locais.

A pequena capela e as escadarias que têm dentro da Fortaleza comprovam que não só o é bonita por fora como também em seu interior. A impressão que senti foi de um clima mágico e místico, digno das maravilhas do Uruguai.

Considerada a mais expressiva do país, esta fortaleza inscreve-se no Parque Nacional de Santa Teresa, criado para protegê-la. Integrava a antiga linha raiana denominada como Linha de Castillos Grande (Tratado de Madrid, 1750) e tinha a função de guarnecer o desfiladeiro de Angostura, vizinho ao monte de Castillos Grande, cerca de vinte quilômetros ao sul da Lagoa Mirim.

Culinária.

No lançamento da temporada 2017 não poderia faltar a apetitosa paella com frutos do mar e carreteiro com carnes. Tudo feito na hora e com o sabor e tempero uruguaio. Um verdadeiro néctar para os amantes de uma boa comida. O segredo, segundo alguns dos chefes que estavam no local, é fazer tudo com amor e ousar um pouco na criatividade. Parabéns pela iniciativa. Foi dada a largada para a temporada de dias quentes e de praias incríveis! (Ana Carolina Rodrigues)

(Foto/ Ana Carolina Rodrigues) Paella de frutos do mar (Foto/Ana Carolina Rodrigues) (Foto/Ana Carolina Rodrigues) (Foto/Ana Carolina Rodrigues) (Foto/Ana Carolina Rodrigues) (Foto/Ana Carolina Rodrigues) Capela na Fortaleza de Santa Teresa (Foto/Ana Carolina Rodrigues)

