Forte chuva castiga a Itália, causando mortes e derrubando 14 milhões de árvores

Fortes chuvas e ventos poderosos vêm devastando partes da Itália. O mau tempo no país castiga várias regiões e ao menos 12 pessoas morreram em consequência de incidentes registrados. Os jornais e as emissoras de televisão italianas informam que as áreas mais afetadas são a Sicília, ao Sul, e Vêneto, ao Norte. De acordo com a imprensa italiana, dez pessoas morreram em consequência dos temporais.

Na sua conta no Twitter, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, avisou neste domingo que vai à Sicília e está em contato permanente com as autoridades locais. A região é considerada a mais atingida pelos fortes temporais, embora no Norte do país também haja registros de incidentes.

“Estou indo para a Sicília, onde o mau tempo causou pelo menos 10 vítimas. Eu estou em contato contínuo com o governo para ter atualizações constantes também sobre a situação dramática nas regiões do norte.”

O ministro do Interior, Matteo Salvini, irá à região do Vêneto, uma das mais afetadas pelas tempestades.

Dez pessoas, nove delas de uma mesma família, morreram na região de Palermo, na Sicília. Os corpos dos nove membros da família, incluindo de crianças de um, três e 15 anos de idade, foram encontrados em sua residência em Casteldaccia, localizada na beira de um riacho.

Três pessoas dessa família conseguiram se salvar da violenta enchente do córrego.

Outra vítima morreu em Vicari, também na região de Palermo, e duas na cidade de Cammarata, na província de Agrigento. Essas 12 pessoas se somam às 15 mortes registradas na última semana por causa das chuvas.

As autoridades italianas ainda buscam em Corleone, na província de Palermo, um médico que desapareceu quando dirigia rumo ao hospital onde trabalhava. O carro foi encontrado em um trecho da estrada do município, mas o médico não estava dentro.

Muitas vítimas foram atingidas pela queda de árvores. A Coldiretti, associação de empresas italianas de agricultura, disse em um comunicado que os fortes ventos destruíram por volta de 14 milhões de árvores, muitas delas no norte do país.

“Precisaremos de pelo menos um século para voltar ao normal”, disse.

Desde sexta-feira chove de forma intensa em vários locais na Itália, registrando alagamentos, desmoronamentos e queda de árvores. Voos foram cancelados em todo o país, e há vários aeroportos fechados. As aulas também foram suspensas.



