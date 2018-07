Forte chuva causa alagamentos e transtornos no trânsito em Porto Alegre

A forte chuva que atinge Porto Alegre nesta terça-feira (17) causa transtornos no trânsito, com diversos pontos de alagamentos e semáforos foras de operação, de acordo com informações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). O fim da madrugada e o início do dia foram marcados por precipitação intensa, muitos raios e trovões.

Entre as vias mais movimentadas da Capital que foram prejudicadas pelo acúmulo de água durante a manhã estão: Perimetral, sentido Sul/Norte, entre a Anita Garibaldi e a Campos Sales, com circulação em apenas uma pista; Sertório com Joaquim Silveira, sentido bairro/Centro, com uma faixa bloqueada; Luís Englert com Sarmento Leite e Voluntários da Pátria com Barros Cassal, igualmente com redução de uma pista para circulação de veículos; e Assis Brasil.

Pelo menos 11 semáforos deixaram de funcionar em razão da falta de energia elétrica, principalmente na área central da cidade e nas zonas Leste e Norte. Agentes da EPTC monitoram os pontos mais críticos, entre eles o cruzamento da José do Patrocínio com a Loureiro da Silva; a João Pessoa com a Venâncio Aires; a Venâncio Aires com a Lima e Silva e as imediações da Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul).

Os maiores volumes de chuva nesta terça-feira se concentram na Zona Norte da cidade, conforme o Sistema Metroclima. Nesta quarta-feira (18) e na quinta-feira (19), o tempo melhora em Porto Alegre e a temperatura deve subir.

