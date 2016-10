Forte terremoto atinge o centro da Itália e derruba construções históricas

Um forte terremoto de magnitude 6,6 atingiu a região central da Itália neste domingo (30), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), causando o colapso de mais construções e igrejas históricas em pequenas cidades e vilarejos atingidos por tremores nos últimos dias.

O sismo derrubou construções em diversos lugares na região central do país, que já havia sofrido um tremor na quarta-feira (26). A Proteção Civil italiana afirmou que o tremor foi sentido em cidades maiores como Roma e Florença. Não há informação de mortos até o momento, mas há feridos. O dano nas construções é “substancial”, segundo a agência de notícias Reuters.

O tremor ocorreu às 7h40min do horário local (4h40min do horário de Brasília) e provocou medo entre a população das regiões de Umbria, segundo a agência de notícias EFE. Uma transmissão ao vivo mostrou o colapso de uma igreja no centro de Norcia, uma cidade de 4 mil habitantes perto de Perugia, de acordo com a Reuters.

O Serviço Geológico divulgou inicialmente que o sismo deste domingo havia sido de magnitude 7,1, mas revisou o número para baixo. O tremor ocorreu na região da Umbria, a 68 km a sudeste de Perugia, a 6 km de Norcia e a 10 km de profundidade, conforme o USGS.

Entre os edifícios danificados em Norcia estão a histórica Basílica de São Benedito e a prefeitura. “Caiu tudo, é um desastre”, afirmou o prefeito de Ussita (povoado a cerca de 20 km de Norcia), Marco Rinaldi, a meios de comunicação locais. (AG)

