O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, superará o pai fundador de Israel, David Ben Gurion, no recorde de longevidade à frente do país. Netanyahu, terá ocupado no sábado (20) o cargo de primeiro-ministro durante 4.876 dias, mais de 13 anos, segundo um cálculo do centro de reflexão Israel Democracy Institute. Gurion foi o primeiro-ministro até 1954 e novamente de 1955 a 1963.