As fortes chuvas registradas no Sudoeste do Japão deixaram 124 mortos e 60 desaparecidos, segundo balanço das autoridades locais divulgado nesta segunda-feira (9) pela emissora NHK. Havia ainda outras duas pessoas já sem sinais vitais. Essa já é considerada uma das piores catástrofes naturais que atingiram o país nos últimos anos.

