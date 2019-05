Apesar do final de semana com sol, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (27). Isso porque a formação de novas áreas de instabilidade devem se formar no estado. Existe a possibilidade de temporais.

Com o tempo nublado, as temperaturas não irão se elevar. Em Porto Alegre, mínima de 14°C e máxima de 24°C. Pode chover a qualquer hora do dia, mas não forma constante.

