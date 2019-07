As autoridades do Japão ordenaram nesta quarta-feira (03) que aproximadamente 600 mil pessoas da cidade de Kagoshima, no sudoeste do país, se abrigassem em centros de evacuação e em outras áreas seguras, já que as fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias ameaçam desabamentos e outros danos. Kagoshima está localizada em uma baía ao sul da ilha de Kyushu.

Deixe seu comentário: