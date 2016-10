Fortes ventos deixam milhares de pessoas sem energia elétrica no Estado

Os fortes ventos que atingem o Rio Grande do Sul desde quinta-feira (27) deixaram milhares de gaúchos sem luz. No início da manhã desta sexta-feira (28), a falta de energia elétrica atingia quase 50 mil clientes em todo o Estado.

Conforme a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), 28,5 mil clientes da empresa permaneciam sem luz até as 11h. A maioria está concentrada no litorais Sul e Norte do Estado.

Nas áreas da AES Sul, há 4,8 mil clientes sem energia, a metade na Região Metropolitana de Porto Alegre. Cerca de 5 mil clientes da RGE também estão às escuras.

O ciclone extratropical que atua sobre o Oceano Atlântico e atingiu o Estado nesta quinta-feira provocou ventos acima de 100 km/h. Em Porto Alegre, as rajadas chegaram a 90 km/h, segundo o Ceic (Centro Integrado de Comando).

O vento nesta sexta-feira na Capital será menos forte e com tendência de enfraquecimento gradual, conforme o Ceic. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 19°C e o sol deve aparecer à tarde.

