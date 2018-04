Fórum da Liberdade acontece na próxima semana em Porto Alegre

O Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), acontece na próxima semana, dias 9 e 10 de abril no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre/RS. Para os debates com o tema principal “A Voz da Mudança”, estarão presentes pensadores, lideranças políticas e empresariais nacionais e internacionais, tais como o ex-presidente da Bolívia, Carlos Mesa; o Juiz Federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio Moro; o ex-promotor italiano, Antonio Di Pietro; e os pré-candidatos à presidência da República: João Amoedo, Ciro Gomes, Marina Silva e Geraldo Alckmin. Está pré-confirmado o também pré-candidato à presidência da República Jair Bolsonaro.

“Será por meio do debate desta temática que buscaremos definir pilares para a transformação do Brasil em um país mais livre e próspero. Para isto, contaremos com uma gama de palestrantes, de renome nacional e internacional, para contribuir neste processo, compartilhando experiências e conhecimentos”, justifica o presidente do IEE, Júlio César Bratz Lamb.

Nesta edição do evento terão seis painéis, além de duas palestras especiais. As palestras serão ambas na terça-feira (10): às 11h20, será a oportunidade de acompanhar a explanação do escritor e médico psiquiatra britânico, Theodore Dalrymple; já às 18h30, a economista norte-americana Ph.D. pela Universidade de Harvard, Deirdre Mccloskey, fará o encerramento do evento.

Complementam as palestras do Fórum da Liberdade nomes como: o diretor-executivo do Ayn Rand Institute, Yaron Brook; o técnico de vôlei, economista e empresário Bernardinho; o escritor, Jorge Caldeira; a vice-presidente de Iniciativas Econômicas do Institute for Faith, Work and Economics, Anne Rathbone Bradley; a escritora e tradutora, Lya Luft; o autor best seller do New York Times, um dos maiores nomes do Marketing Digital e reconhecido entre os Top 100 empreendedores com menos de 30 anos pelo ex-presidente Barack Obama, Neil Patel; o jornalista britânico e editor do Spiked Online, Brendan O’Neill; o professor de Ciência Política do IBMEC-MG, Adriano Gianturco; o economista, fundador do Banco Pactual e sócio majoritário do grupo BR Investimentos, Paulo Guedes; e o jornalista e escritor, Leandro Narloch. Serão entregues na segunda-feira (9) os prêmios Libertas e Liberdade de Imprensa.

Programação 09 de abril – segunda-feira

16h – Primeiro Painel:

– Miguel Otero, CEO do jornal venezuelano El Nacional

– Carlos Mesa, Ex-presidente da Bolívia

– Paulo Guedes, PhD em Economia

17h30 – Solenidade de Abertura do evento

– Prêmio Libertas

– Prêmio Liberdade de Imprensa

– Lançamento do Projeto Constituição

– Apresentação da ação Voz da Mudança

19h30 – Encontro com Presidenciáveis

– Marina Silva

– Ciro Gomes

– João Amoedo

– Geraldo Alckmin

– Jair Bolsonaro (pré-confirmado)

10 de abril – terça-feira

9h30 – Terceiro Painel:

– Bernardinho, Ex-treinador da seleção brasileira de vôlei

– Neil Patel, especialista em marketing digital

– Leandro Narloch, jornalista e escritor

11h – Lançamento do Livro Pensamentos Liberais

11h20 – Palestra Especial:

– Theodore Dalrymple, Psiquiatra, escritor e crítico cultural e social

12h20 – Intervalo

14h – Quarto Painel:

– Yaron Brook, Presidente do Conselho de Administração do Ayn Rand Institute

– Anne Rathbone Bradley, PhD em Economia e vice-presidente de Iniciativas Econômicas no Institute for Faith, Work and Economics

15h30 – Quinto Painel:

– Brendan O’Neill, jornalista e editor do Spiked Online

– Lya Luft, Escritora, tradutora e professora universitária

– Jorge Caldeira, Escritor e doutor em Ciência Política

17h – Sexto Painel:

– Sérgio Moro, Juiz federal e Professor Adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná

– Antonio Di Pietro, Vice-Procurador no Tribunal de Milão e promotor da Operação Mãos Limpas

– Adriano Gianturco, Professor de Ciência Política do IBMEC-MG e PhD em Teoria Política e Econômica pela Universidade de Gênova

18h30 – Palestra Especial de Encerramento:

– Deirdre McCloskey, Economista, com Ph.D. pela Universidade de Harvard, historiadora e escritora

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio

Inscrições abertas

As inscrições para o 31° Fórum da Liberdade estão abertas e podem ser feitas pelo site www.forumdaliberdade.com.br e pelo aplicativo do evento. No portal, o público também encontra as informações sobre esta edição, além de imagens, vídeos e a relação completa de palestrantes e temas abordados nos eventos anteriores.

