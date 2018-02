Fórum da Liberdade terá painel com Sérgio Moro e Antônio Di Pietro

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) confirma as presenças do Juiz Federal da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Sérgio Moro; e do ex-promotor italiano, Antônio Di Pietro, em um painel do Fórum da Liberdade. O evento acontece nos dias 9 e 10 de abril no Centro de Eventos da PUCRS. As inscrições estão abertas no site forumdaliberdade.com.br.

Moro formou-se em direito pela Universidade Estadual de Maringá em 1995. Também cursou o programa para instrução de advogados da Harvard Law School em 1998 e participou de programas de estudos sobre lavagem de dinheiro promovidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. É Mestre e Doutor em Direito. Moro é o responsável pela Operação Lava Jato, no Brasil.

Já a figura e a atuação de Antonio Di Pietro, o principal promotor da Operação Mãos Limpas – investigação que revelou um esquema de corrupção entre políticos e empresários -, foram uma inspiração para a ação realizada no Brasil para desmantelar o maior escândalo de corrupção do país. Ex-magistrado do Ministério Público, advogado e político italiano. É parlamentar da Câmara dos Deputados da Itália (XV e XVI legislaturas) e foi membro do Senado na XIII legislatura.

