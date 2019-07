Fórum de Saberes facilita aprendizagem de pessoas nas empresas

Com a intenção de inspirar uma tarde de conversas dos participantes sobre métodos participativos para desenvolver pessoas nos ambientes de trabalho, cinco profissionais de endomarketing, diversidade, engajamento e comportamento humano, se reúnem para realizar o Fórum de Saberes. Será no dia 02 de agosto, das 13h30 às 17h, na Simplify POA (Av. Bastian, 121 – Menino Deus – Porto Alegre).

Alessandra Becker fala sobre como estimular e apoiar a abertura de espaços de conversa e Fabiana Becker sobre Liderança unboss, a que inspira as pessoas (ambas são da Fale Consultoras). Daniela Maria Medeiros (Casa Girassol) traz os 4 passos (e alguns empurrões) para ser um líder plural, aquele que inclui pessoas diferentes. Gustavo Pereira (Arte de Criar Sorrisos) aborda Happiness Skills, a alegria gerando resultados extraordinários e a saúde da empresa. Por fim, Danielli Seger (Travessia Desenvolvimento Humano) apresenta sobre seleção, desenvolvimento e carreira: a sincronia na travessia da gestão de pessoas dentro da organização.

Mais informações e inscrições no site Sympla, pelo e-mail contato@artedecriarsorrisos.com.br e pelo telefone (51) contato@artedecriarsorrisos.com.br e telefone (51) 98151-0809.

Palestrantes

Alessandra Becker

Mãe do Pedro. Gêmea da Fá. Sou apaixonada por Comunicação e por ferramentas de facilitação de grupos. Graduada em Comunicação Social (RRPP) pela UFRGS. Sócia fundadora da FALE Consultoras. Líder facilitadora de processos e pessoas formada pelo programa Germinar/EcoSocial. Professora dos cursos de férias da ESPM-SUL desde 2017/I. Facilitadora do Grupo de Estudos de Comunicação e Ações Motivacionais e parceira de aprendizagem na ABRH-RS. Tenho buscado inspiração em várias fontes, como a Comunicação Não-Violenta, Dragon Dreaming, Thinking Environment e Investigação Apreciativa, e procuro aplicar e vivenciar as práticas de facilitação no decorrer da jornada de comunicação nas organizações.

Fabiana Becker

Entusiasta da comunicação com empregados e relações organizacionais desde 1996. Graduada em Comunicação Social pela UFRGS. Pós-graduada pela FGV e UCS, nos cursos de Varejo|Comércio Eletrônico e Marketing. Líder facilitadora de processos e pessoas formada pelo Programa Germinar/EcoSocial, membro do Art of Hosting. Busco sempre formações que possam contribuir para ambientes de trabalho mais humanizados, como Comunicação Não-Violenta, Dragon Dreaming, Investigação Apreciativa, entre outros. Professora na FTEC/IGEN. Top de Marketing na categoria Ferramentas de Endomarketing (ADVB/RS)- Lojas Colombo e Empresa Cidadã (ADVB/SC)- Lojas Berlanda. Mãe da Dani. A gêmea da Ale. Velejadora e corredora super amadora!

Daniela Maria Medeiros

Consultora de educação corporativa, facilitadora de aprendizagens, relações públicas e anfitriã de conversas que promovam o despertar de novos potenciais humanos e organizacionais. Mestre em comunicação social pela PUCRS e MBA em comunicação mercadológica pela ESPM/RS.

Danielli Seger

Psicóloga por vocação, desde sempre curiosa pelo ser humano, o comportamento e sua complexidade. Atuante há mais de 15 anos no mundo corporativo, em grandes e pequenas empresas, fez MBA em Gestão Empresarial (FGV) para conhecer e aprender mais sobre a linguagem e a estrutura das organizações, alinhando com a psicologia.

No RH e na Gestão de Pessoas, encontrou a fluidez para trabalhar com todos os processos e práticas que envolvem as pessoas dentro da organização, desde a seleção, treinamento, competências, performance e principalmente, o desenvolvimento das pessoas; tendo cases premiados pelo Top Ser Humano, da ABRH.

Gustavo Nunes Pereira

Possuo formação em inteligência competitiva, gestão, improvisação aplicada, metodologias de conversas colaborativas e palhaço! Ajudo as pessoas a conhecerem o seu lado mais leve, autêntico e criativo, contribuindo em sua formação e no desenvolvimento de equipes mais conectadas para a geração de melhores resultados.

