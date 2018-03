Fórum do Leite: tendências apontam para um 2018 otimista

O anúncio de perspectivas otimistas para o mercado de lácteos para 2018 marcou o 14º Fórum Estadual do Leite, no terceiro dia de programação da Expodireto Cotrijal, nesta quarta-feira (7/3). Com lotação máxima, o auditório central foi palco para a palestra do engenheiro agrônomo Marcelo Carvalho, sócio-fundador e CEO da AgriPoint (Piracicaba/SP).

“Estamos saindo do fundo do poço. 2017 foi um ano complicado para o mercado do leite. A boa notícia é que temos uma atual conjuntura favorável”, disse o palestrante, relatando os fatores que devem influenciar para a perspectiva otimista. “Estamos iniciando ainda um processo de retomada do consumo e a importação deve ser menor nos próximos meses, já que os preços internos estão baixos. Com tudo isso, o conário é de recuperação dos preços”, indicou Carvalho.

Os desafios da produção

O fórum também debateu os desafios da produção de leite em sistema de confinamento e a pasto. O zootecnista Renato Palma Nogueira, consultor Técnico em Bovinos de Leite (São Paulo/SP), falou dos desafios para garantir bons resultados técnicos e econômicos em free stall e compost barn. Também deu seu depoimento sobre a sua experiência com o sistema de confinamento compost barn o produtor associado da Cotrijal Augusto Hoffstaedter, de Victor Graeff.

“Sabemos que existe uma variação muito grande de um mês para outro na produção de leite. Com a vaca em um sistema de confinamento, alcançamos um ambiente mais controlado, sem os fatores climáticos como sol, chuva e barro, e conseguimos focar no desempenho. A resposta média para quem opta pelo investimento em confinamento é de 7 a 8 quilos de leite/vaca, vendo o retorno do investimento em, no máximo, quatro anos”, apontou Nogueira.

Quem palestrou sobre o sistema de produção a base pasto, de alta eficiência, foi o pesquisador, consultor, sócio-diretor da Transpondo Consultoria (Cruz Alta/RS), o engenheiro agrônomo Wagner Beskow. E deu seu depoimento Valdir Jacoby, produtor de leite em Selbach/RS.

“O preço do leite sempre vai flutuar, por isso, o produtor precisa estar preparado para os momentos de baixa. Há algumas estratégias importantes que devem ser observadas. Dentre elas, reconhecer quando o rebanho precisa de atenção, precisa ser mudado de piquete, o pasto está passando do ponto ou está sendo rapado. A qualidade do pasto vem de manejo e adubação, mas principalmente da atenção de gestão que o produtor dá a ele”, enfatizou Beskow.

O 14º Fórum Estadual do Leite é uma promoção da Cotrijal e da CCGL.

