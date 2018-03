Fórum do Milho acontece agora no Auditório Central

Acontece neste momento no Auditório Central da Expodireto Cotrijal mais um Fórum do Milho, que chega a sua décima edição. A abertura ficou por conta de Rogério Keber, presidente da Fundesa/RS, que abordou os desafios do abastecimento. Em seguida, falou o economista chefe da Farsul, Antonio da Luz, sobre o futuro do milho. O evento encerra às 16h, com a palestra de Carlos Cogo, Consultor de agronegócios.

