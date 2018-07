Fórum Empreendedoras discute Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo em sua sétima edição

Nos dias 20 e 21 de setembro deste ano acontece no Club Homs em São Paulo a sétima edição do Fórum Empreendedoras, evento organizado pela Rede Mulher Empreendedora que promove conteúdo, inspiração e workshops para mulheres empreendedoras ou que planejam começar seu negócio próprio. Sob o tema Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo, serão oferecidas diversas atividades como palestras, painéis e oficinas, além de área destinada a expositores sociais, literários e comuns.

Com expectativa de mais de 2500 participantes e patrocínio do Google, a discussão acerca do tema principal foi inspirada por alguns dados de pesquisas recentes que destacam a importância do assunto e mostram que apenas 0,4% das mulheres negras ocupam cargos executivos em grandes empresas (Instituto Ethos, 2016) e que a igualdade de gênero e a diversidade aumentariam o PIB da América Latina em 2 trilhões de dólares (McKinsey, 2016). Os painéis e atividades propostas circundarão e discutirão o tema a fim de deixar o assunto em evidência e apresentar elementos e exemplos que comprovem sua relevância no meio empreendedor.

Atrações como Regina Casé, Ana Paula Padrão e Luiza Helena Trajano já estão confirmadas para participar da sétima edição do evento, que contará também com uma “Sala do conhecimento” com programação focada em capacitação e ferramentas, além das tradicionais mentorias, oferecidas por especialistas nos mais variados assuntos do ecossistema empreendedor. O Fórum Empreendedoras também terá área reservada para expositores sociais, que apresentem impacto em suas comunidades; expositores literários, com foco em publicações escritas por mulheres; e expositores comuns, os quais poderão divulgar e expor seu negócio no evento.

Além disso, para elucidar cada vez mais o meio empreendedor brasileiro, a Rede Mulher Empreendedora apresentará nesse evento os resultados de sua terceira pesquisa anual, a “Empreendedores e seus Negócios – 2018”, que pretende traçar o perfil do empreendedor brasileiro e evidenciar ações que possam ser implantadas para melhoria do ecossistema. A pesquisa ainda está disponível para ser respondida no link: https://www.qualibest.com/p/10136

Considerado um dos maiores eventos sobre empreendedorismo feminino do Brasil, o Fórum Empreendedoras, que acontece desde 2011, já recebeu mais de 6500 participantes em todas as suas edições, além de contar com mais de 200 palestrantes, painelistas e mentores que já passaram por seus palcos, incluindo Paola Carossela, Rachel Maia e Chieko Aoki. A edição passada contou com recorde de público, com 2000 pessoas circulando. Mais informações: www.forumempreendedoras.com.br

Serviço:

7º Fórum Empreendedoras – Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo/ 20 e 21 de setembro/: Club Homs – Avenida Paulista, 735/ das 9h às 18h. Inscrições: https://www.sympla.com.br/vii-forum-empreendedoras—diversidade-e-inclusao__308000

