Fórum Gramado de Estudos Turísticos é lançado no Palácio Piratini

O Galpão Crioulo do Palácio Piratini foi palco na terça-feira (27) da apresentação da primeira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Comandado pelo governador José Ivo Sartori, o evento contou com a presença de autoridades, convidados e jornalistas, em meio a um desjejum a cargo do Bela Vista Café Colonial. “Sem a imprensa ninguém vai saber o que se está fazendo”, disse Sartori.

O governador destacou a importância do turismo para a cultura e a economia da Serra e do Estado e elogiou a iniciativa. “Esse fórum representa uma oportunidade única para aproximar, debater, construir e ampliar as perspectivas sobre a indústria turística. E mais: oferecendo conhecimento acadêmico e prático aos participantes. Eu sempre digo que precisamos integrar esforços para desenvolver nossos patrimônios turísticos de maneira eficiente e sustentável. Vivemos um momento de passagem no Rio Grande. Mas, apesar das dificuldades, o setor turístico é um ambiente promissor que deve ser sempre apoiado e estimulado”, afirmou.

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos acontecerá entre os dias 12 e 14 de abril e se propõe a debater e trabalhar o turismo como ciência sustentável dos diversos destinos. Para o secretário de Turismo e palestrante Victor Hugo, o evento “surge como primeiro, mas certamente já está à frente do seu tempo”. Buscando deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável, o Fórum vai oferecer conhecimento, com bases acadêmicas e práticas, aos que se voltam à prática do turismo. Desta forma vai oferecer palestras e debates de turismólogos, economistas, empresários, filósofos, estudiosos e grandes pensadores que, cada um sob sua ótica, abordarão o turismo como tema central.

O evento é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com o apoio da prefeitura de Gramado e da Câmara de Vereadores de Gramado. O presidente da entidade, Fernando Boscardin, destacou que o evento é um debate sobre destinos turísticos que tem como função definir rumos, oferecendo a possibilidade de discutir marcos regulatórios.

O vereador Luia Barbacovi ressaltou os esforços dos envolvidos na realização do evento e apresentou os palestrantes confirmados. Estre eles, destaque para as presenças de Nuno Sousa Pinto, vice-presidente de operações do Rock In Rio USA; do publicitário Luiz Grottera, especializado em elaborar o branding de destinos turísticos; de Márcio Fávilla, diretor da Organização Mundial do Turismo; do peruano Palmiro Ocampo, integrante do Grupo de Chefs “Geração com Causa”; e de Augusto Nardes, ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

Vale lembrar que o Fórum Gramado é direcionado aos players do turismo nacional, aos dirigentes de destinos turísticos, aos legisladores, ou seja, aos que possuem ferramentas para a implantação de diretrizes em suas comunidades. Estudantes de turismo também são foco do evento, que se propõe a debater temas acadêmicos e suas repercussões práticas. O Fórum conta com o suporte acadêmico da UCS (Universidade de Caxias do Sul), por meio do Programa de Mestrado e Doutorado em Turismo e Hospitalidade, ratificando a importância da UCS na investigação científica em turismo no Brasil.

Hospedagem

O Hotel Serra Azul está oferecendo tarifas especiais para quem participar do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. As tarifas saem a partir de R$ 279, mais taxa de serviço, e incluem o café da manhã para quem reservar através do e-mail comercial@serraazul.com.br.

