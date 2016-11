Fórum Os Caminhos do Rio Grande debate os desafios e o futuro das estradas gaúchas

Um panorama das estradas gaúchas será traçado no dia 24 de novembro, quinta-feira, durante a segunda edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, uma realização do Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes, em parceria com a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), Rede Pampa e UNISC (Universidade de Santa Cruz). O evento acontece na cidade de Santa Cruz, a partir das 14h30 min e se estende até às 18h, no Memorial da Universidade de Santa Cruz do Sul. Estradas, o Desafio de Vencer a Inércia e Construir o Futuro é o tema central. Participam o Governador José Ivo Sartori, que fará a abertura. Na sequência, falará o secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen. Como painelistas, o diretor-presidente da EGR, Nelson Lídio Nunes; o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Pedro Henrique de Figueiredo; representando o ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal, Eduardo Battaglia Krause e o presidente do Conselho de Administração da Agenda 2020, Humberto Busnello. A mediação do evento ficará por conta do jornalista Armando Burd, da Rede Pampa. Inscrições para o evento podem ser realizadas pelo site www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br. Ao término serão entregues certificados aos participantes.

A EGR atua com transparência e para facilitar o acesso de informações aos usuários de smartphone (Android e iOS), a EGR oferece um aplicativo para o acompanhamento do fluxo de veículos nas 14 praças da Empresa. Além de apresentar os números do tráfego em tempo real, o aplicativo ainda dispõe de uma tabela de tarifas e a localização de cada um dos pedágios. http://www.egr.rs.gov.br/emtemporeal.

