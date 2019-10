Fórum RH da ABRH-RS debaterá nesta quarta-feira (23) o tema “HR Transformer”. Inscrições estão abertas

Com foco em debater as transformações e evoluções para o RH 4.0, a ABRH-RS promoverá o Fórum RH. O evento abordará o tema “HR Transformer” e acontecerá no dia 23 de outubro, das 9h às 17h15, no Centro de Eventos Park Shopping Canoas. O objetivo é fomentar uma comunidade inovadora e colaborativa que conecte atores do cenário de relações do trabalho. As inscrições estão disponíveis no site abrhrs.org.br.

A primeira edição do encontro trará os quatro pilares do Manifesto Ágil da ABRH-RS para o eixo principal do debate: pessoas, liderança, processos e organizações. Por meio de cases e práticas de grandes empresas, os palestrantes do evento irão explicar como o novo mindset pode contribuir para uma mudança cultural e criar um ambiente no qual as pessoas sejam agentes de transformação e desenvolvimento.

Além disso, serão abordados cases e assuntos como a inclusão e as equipes multiculturais; a digitalização da área de recursos humanos; novos modelos organizacionais; entre outros. A programação conta com especialistas de renome nacional, entre eles: a diretora de Certificação e Delegação na ABRH Brasil, Salete Beltrão; a presidente da ABRH-RS, Crismeri Delfino Corrêa; a presidente da Carris, Helen Machado; o especialista em Liderança e Educação Corporativa, Rodrigo Leite; a CEO da LW Consultoria, Laura Widal. Por fim, o evento receberá o Coronel Edirlei Viana da Silva e Major Peterson José Paiva Monteiro para apresentar a palestra “Resgate de Brumadinho: superação, amor e respeito às pessoas”.

Programação

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura

9h15 – Tendências de RH global, com Dorival Donadão

10h – RH competências mundiais de equipes multiculturais, com Salete Beltrão

10h40 – O Manifesto Ágil de RH da ABRH-RS, com Crismeri Delfino Corrêa

11h10 – O Novo Mindset para RH, com Laura Widal

11h50 – Intervalo

13h30 – Como colocar o RH na Era Digital, com Fabio Rossetto

14h10 – Novos modelos organizacionais horizontais, com Lígia Hacker e Renato Ferrari

15h – A ruptura do caos e a geração de oportunidades, com Helen Machado

15h30 – Intervalo

16h – A Prática da Escuta na Liderança, com Rodrigo Leite

16h30 – Resgate de Brumadinho: superação, amor e respeito às pessoas, com Coronel Edirlei Viana da Silva e Major Peterson José Paiva Monteiro.