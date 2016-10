Fórum vai abordar a participação das mulheres no mercado de trabalho

Está marcado para acontecer entre os dias 17 e 20 de novembro, nos espaços do Hotel Everest, em Porto Alegre, em Porto Alegre, a XXVIII CONFAM (Convenção da Federação das Associações das Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil). O evento é promovido pela BPW Porto Alegre (Business and Professional Women) e reúne mulheres de todos Brasil como presidentes locais, coordenadoras, associadas à BPW, assim como toda diretoria nacional. Neste ano, a Presidente Internacional da BPW, Yasmin Darwich estará presente.

A Convenção tem como objetivo reunir as associadas de todo Brasil promovendo aprendizados e discussões relevantes que possam fortalecer a associação. Conforme ressalta a presidente da BPW da capital gaúcha, Silvana Bastian, “as expectativas para o evento são grandes, pois mobilizará associadas de todo o Brasil, que tem como prioridade participar desse encontro anual que, além, de ser uma grande oportunidade de reencontro. A BPW existe há mais de 86 anos, a competência e comprometimento dessas mulheres que investem seu tempo e oferecem expertise para a continuidade do legado fez com que a entidade se espalhasse por mais de 100 países.”

Outra novidade deste ano é o I Fórum BPW Porto Alegre – “Mulheres e os novos paradigmas de mercado”. O Fórum acontece no mesmo local e reunirá um time de palestrantes atuantes no mercado que compartilhará experiências em negócios e na administração das suas equipes. “Reativamos a BPW Porto Alegre em e enxergamos uma grande oportunidade para apresentá-la às mulheres de Porto Alegre. Por isso, decidimos fazer um evento concomitante à CONFAM, aberto ao público que é o I Fórum BPW Porto Alegre” , ressalta Silvana.

Programação

O Fórum acontece nos dias 17 e 18 de novembro, no Hotel Everest, e é aberto ao público. A empresária Marta Rossi será uma das palestrantes no dia 17 e irá compartilhar seu case de sucesso através da empresa Rossi & Zorzanello, empresa idealizadora de eventos de grande sucesso como FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo e Chocofest.

Ao todo serão 12 palestras com cases que trabalham em harmonia em novas atitudes, novos comportamentos e novos resultados. Partipam da programação Nelson Bitencourt, Simone Leite, Iva Cardinal, Samanta Shoörnadie, Lisiane Szeckir, Eduardo Meira, Adriane Hilbig, Adriane Laste, Audrey Zago, Lígia Neri entre outros nomes.

Informações e inscrições pelo e-mail sabrina@rossiezorzanello.com.br ou pelo telefone (54) 3286-3313.

