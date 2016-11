Foto chocante mostra hematoma em rosto de idosa agredida ao sair de mercado

Uma senhora de 78 anos foi covardemente agredida enquanto voltava do mercado em direção a sua casa. Segundo a britânica Joyce Holden, um homem veio por trás e a socou deliberadamente, correndo em seguida.

“Caí direto no chão e, logo depois, o vi fugindo”, disse Joyce. “Não consigo entender, ele não tentou me roubar, somente me bateu. Esse homem precisa ser pego. Ele pode fazer o mesmo com outra pessoa ou, de repente, é alguém que precisa de ajuda. Precisa ser pego pelo seu próprio bem.”

Mãe de três filhos e avó de dois netos, Joyce afirma que sua família está chocada com a agressão. “Por que alguém faria isso?”, questiona a filha Katrine Holden, 35 anos. “Esta pessoa pode realmente estar precisando de ajudo, pode ser um rapaz perturbado. Não queremos que isto ocorra novamente”, diz Katrine.

