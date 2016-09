Foto de uma mãe amamentando seus bebês gêmeos enquanto trabalha no computador vira a sensação na internet

Uma mãe de gêmeas publicou uma foto em que aparece trabalhando ao notebook enquanto amamenta as duas crianças para rebater uma declaração de uma artista e acabou viralizando nas redes sociais.

Marina Abramovic afirmou que ter filhos teria arruinado sua carreira e que, por isso, passou por três abortos. Em resposta a essa afirmação, Hein Koh, também artista, publicou a foto com as filhas, Ami e Oni, e mostrou que é possível continuar perseguindo seus objetivos apesar do papel de mãe. “Tudo que Marina sabe é a sua própria experiência, e pode ser verdade para ela, mas essa não é a experiência de todo mundo e nem a verdade”, argumenta Hein.

“Tornar-me mãe me ajudou a me tornar uma artista melhor – aprendi a ser extremamente eficiente com meu tempo, a priorizar o que é importante e a deixar o resto de lado, além de ser multitarefas como uma campeã. Eu aprendi a funcionar [mesmo que mal consiga] com muito pouco sono e, apesar do caos, da insanidade e até da tortura às vezes, uma enxurrada de novas emoções entrou no meu trabalho, que se tornou mais interessante.”

Hein, que ganhou apoio em sua postagem no Facebook, ainda finalizou dizendo que ter a maternidade é o maior desafio na vida, mas que isso não afeta que o artista chegue onde quer estar e pode até transformar a pessoa em alguém melhor.

