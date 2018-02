Foto mostra anotações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em conversa com sobreviventes de ataques a tiros em escolas

Durante a reunião com vítimas de ataques a tiros em escolas na quarta-feira (21), o presidente americano Donald Trump usou algumas anotações para ajudá-lo durante o encontro. Entre as perguntas que deveria fazer, o último tópico chamou a atenção, no qual estava escrito apenas “eu ouço vocês.”

Para os críticos do presidente, a nota mostra que Trump tem dificuldade em demonstrar empatia e que ele precisa ser lembrado que é necessário dar atenção às vítimas. A Casa Branca não quis comentar as anotações.

Trump já foi criticado algumas vezes por suas respostas após os ataques e por sua demora em se solidarizar com vítimas. As notas do presidente, em um papel com o logo da Casa Branca, foram flagradas pelos fotógrafos que acompanharam o encontro. Entre os cinco tópicos numerados estavam as perguntas “o que você gostaria que eu soubesse da sua experiência?” e “o que podemos fazer para que você se sinta seguro?”.

O quarto tópico indica que o presidente deveria pedir ideias e sugestões aos visitantes – pela imagens, não é possível identificar o que está escrito no terceiro ponto. Embora não tenha feito exatamente nenhuma das perguntas anotadas, Trump se mostrou mais aberto do que de costume na reunião. Durante cerca de uma hora, o presidente ouviu tanto os estudantes quanto os pais das vítimas e por diversas vezes prometeu resolver a questão.

“Tudo que posso dizer é que estamos lutando forte por vocês e não vamos desistir”, disse o presidente. “Obrigado por abrirem seus corações. Como o mundo está vendo, nós vamos encontrar uma solução”, afirmou.

Após se negar a debater o controle de armas após massacres anteriores, o presidente americano mudou de opinião após o ataque a uma escola da Flórida no dia 14, no qual 17 pessoas morreram. Ele já se manifestou defendendo o banimento dos chamados “bump stocks”, mecanismo que permite o disparo mais rápido de tiros, e disse que vai analisar outras medidas.

Armas

Trump negou nesta quinta-feira (22) que tenha sugerido armar professores para evitar novos tiroteios em escolas do país, durante um encontro com alunos e familiares de vítimas de massacres. Em sua página no Twitter, o republicano acusou as redes “CNN” e “NBC” de inventarem a história. “Eu nunca disse ‘dar armas para os professores’, como foi publicado pela CNN e pela NBC”, escreveu o mandatário norte-americano.

No entanto, no mesmo tuíte, o próprio Trump contradiz o que acabara de escrever. “O que eu disse foi para avaliar a possibilidade de dar armas escondidas para professores adeptos das armas com experiência de treinamento especial ou militar”, acrescentou.

Segundo Trump, apenas os “melhores” poderiam andar armados nas escolas. “20% dos professores agora seriam capazes de reagir imediatamente se um psicopata selvagem entrasse em uma escola com más intenções”, disse.

O presidente ressaltou que docentes “altamente treinados” serviriam para dissuadir “covardes”, a um custo muito menor do que policiais. “Uma escola livre de armas é um ímã para pessoas más. Os ataques acabariam!”, insistiu.

Na última quarta-feira, Trump recebera na Casa Branca alunos e familiares das vítimas dos massacres em Parkland (2018), Sandy Hook (2012) e Columbine (1999) para discutir formas de evitar novos tiroteios. O presidente ouviu os pleitos dos estudantes e se mostrou favorável a um maior controle de antecedentes na venda de armas. Por outro lado, afirmou que uma solução seria armar professores e diretores de colégios.

