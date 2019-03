Não foram só os ministros do Supremo que receberam retratos do presidente Jair Bolsonaro para pendurar na parede de seus gabinetes. Integrantes do Superior Tribunal de Justiça também foram presenteados com o adereço. Assim como no Supremo, há resistência pela maior parte da corte em usar o poster do presidente. Os magistrados afirmam que o Judiciário é um poder neutro.

