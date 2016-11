Foto tirada por uma menina de 13 anos que capta um fantasma ao seu lado está causando polêmica na internet

Uma foto feita por uma garota de 13 anos que, aparentemente, capturou um “fantasma” no banco traseiro está fazendo sucesso e causando polêmica na internet.

Melissa Kurtz, 48 anos, levava a filha para uma viagem quando a jovem decidiu fazer um registro do momento. Quando foram olhar a imagem, perceberam a presença de um garoto no banco de trás. “Eu não notei nada de diferente, até que no dia seguinte estava olhando as fotos e percebi o menino. Fiquei em choque”, contou Melissa.

Assustada com o ocorrido, Melissa resolveu pesquisar sobre a rodovia onde a imagem havia sido feita. Ela descobriu que o local foi palco de um grave acidente que matou uma família inteira. Especialistas paranormais investigararam a imagem, e a conclusão deles foi surpreendente: o espírito estaria lá para avisar a garota que ela devia usar o cinto de segurança.

