Fotógrafa e ativista brasileira escreve livro sobre sete anos de histórias e lutas em alto-mar

Depois de navegar o mundo por sete anos para defender o meio-ambiente, enfrentar piratas, prisões e tempestades em alto-mar, a fotógrafa e ativista Barbara Veiga decidiu transformar sua história em livro. As experiências a bordo do veleiro Papaya e as missões realizadas de uma ponta a outra do planeta preencheram as páginas de Sete anos em sete mares, que tem lançamento marcado para o dia 13 de Junho em Porto Alegre, na livraria Bamboletras. A escrita em primeira pessoa, em formato de diário de bordo, reflete as aventuras, emoções e descobertas da carioca de 35 anos, que teve a escrita como companhia diária em diferentes oceanos.

Barbara já fez parte do Greenpeace e da Sea Shepherd e descobriu a vontade de lutar pelas causas ambientais ainda na adolescência. A preocupação com o lixo que encontrava diariamente em trilhas e praias transformou-se em impulso para participar de causas maiores. A defesa pela manutenção e respeito a biodiversidade do planeta em que vive tornou-se prioridade. Além das dificuldades e de abdicar de uma vida mais comum, a ativista acumula uma enorme bagagem de aprendizados e experiências transformadoras.

“Muita coisa acontece na sua vida em sete anos. Eu embarco na defesa das causas ambientais há mais de 15 anos. No livro, relato as experiências nesses últimos anos de missões. Quando voltei de viagem percebi que acumulei mais de 50 caderninhos cheios de alegrias e decepções. Sete Anos em Sete Mares fala sobre aprendizados, dificuldades, dúvidas, lutas e muito amor. Desejo mostrar a urgência que o tema pede”, destaca a fotógrafa.

Aventuras em alto-mar

O livro em formato de diário de bordo tem escrita intimista e mostra as experiências e desafios enfrentados no cotidiano de uma ativista no mar. A escrita ajudava a refletir sobre o que vivia diariamente, transformando em palavras momentos de força, entrega e dificuldades. Barbara dá protagonismo aos impactos ambientais causados pela displicência dos homens. “Eu queria lembrar daquilo no futuro e a escrita me colocava mais perto dos meus sentimentos. O importante é cada um, à sua maneira, agir em prol de todas as formas de vida existentes na Terra”, lembra a fotógrafa e documentarista.

Entre os desafios enfrentados, a autora foi presa duas vezes no Brasil e uma no exterior. O que era para ser um protesto pacífico no Caribe transformou-se em momentos difíceis. Foram dois dias em uma solitária, sem comer e beber. Bárbara teve que se declarar culpada por entrar ilegalmente no porto, teve sua fiança paga pelo Greenpeace e foi proibida de voltar ao local por dez anos. Depois disso, a realidade foi além da ficção e a autora esteve frente a frente com piratas no Golfo de Áden, que separa o Iémen da Somália.

SERVIÇO

Lançamento: Sete anos em sete Mares

Local: Livraria Bamboletras (R. Gen. Lima e Silva, 776 – Cidade Baixa) – Porto Alegre/RS

Data: 13 de Junho (quinta-feira)

Horário: 19h

Entrada gratuita

Vendas pelo site: www.martinsfontespaulista.com.br

