A obra da fotógrafa porto-alegrense Marlene Reinaldo é tema da exposição “Para Além do Futuro”, em destaque no espaço cultural Café Cantine, em Gençay (França). As imagens, inspiradas no trabalho do astrônomo norte-americano Carl Seagan (1934-1996) foram feitas na Praia da Daniela, em Florianópolis (SC).

