A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe no dia 27 de julho (sábado) o curso Fotografia de Celular. A atividade ocorre das 13h às 19h, no Laboratório de Fotografia (3º andar). O investimento é de R$ 80, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail rennanmager@hotmail.com. O curso é ministrado pelo fotógrafo Rennan Mager.

