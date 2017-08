Fotografias, litografias, vídeos, pinturas, objetos e instalações de artistas de diferentes gerações e nacionalidades integram Aã, nova exposição na FVCB

Em setembro, entra em cartaz, na FVCB (Fundação Vera Chaves Barcellos), a exposição Aã. A área externa, que já foi palco de performances e abriga uma obra de Antoni Muntadas, desta vez, será ocupada por diversas obras – algumas delas criadas exclusivamente para a exposição, estabelecendo uma interação entre arte e natureza.

Aã, expressão que dá titulo à mostra, refere-se ao equilíbrio de duas partes de uma fórmula. A concisão do título tem dupla função: almeja a ideia de síntese, ao mesmo tempo em que busca justapor, em equilíbrio, partes que parecem inicialmente postas em um sistema: o peso e a leveza; o acaso e a ação consciente; a paisagem e a propriocepção; a clareza e a indefinição. Esta reflexão parte das indagações do duo de artistas Laura Cattani e Munir Klamt – que assinam como Ío –, ao desempenhar o papel de curadores.

Fotografias, litografias, vídeos, pinturas, objetos e instalações de artistas de diferentes gerações e nacionalidades integram Aã. A mostra articula obras do acervo da FVCB com elementos distintos, como peças trazidas de coleções particulares e museus, agentes do ecossistema que cerca a Fundação (cupins, pássaros), e alguns trabalhos desenvolvidos especialmente para a mostra. Conforme os integrantes de Ío: “a proposta curatorial de Aã parte do Torus (ou Toro) – uma figura que corresponde a um espaço topológico homeomorfo ao produto de dois círculos, que funciona como se dobrássemos a realidade – como uma lâmina – e tornássemos conectados pontos que em um universo tridimensional fossem afastados.

Conceitualmente, o Torus nos permite entender cada obra que compõe a exposição Aã, assim como a própria área em que esta está inserida, como pontos de passagem, alçapões ou trilhas que se conectam no agenciamento das ideias, no escasso uso cromático, na concisão e na pulsão das formas.”

Artistas Participantes:

Angela Detanico e Rafael Lain, Angelo Venosa, Antônio Augusto Bueno, Bruno Borne, Cao Guimarães e Rivane Neuenschwander, Carlito Carvalhosa, Carlos Pasquetti, Cildo Meireles, Claudia Paim, Dennis Oppenheim, Elaine Tedesco, Elcio Rossini, Elida Tessler Frantz, Guilherme Dable, Iolanda Gollo Mazzotti, Jaume Plensa, José Rufino, Luiz Roque, Marcelo Moscheta, Marcos Fioravante, Marina Camargo, Mario Ramiro, Mário Röhnelt, Marlies Ritter, Martha Gofre, Nick Rands, Paulo Mog, Patricio Farías, Pedro Escosteguy, Perejaume, Rogério Livi, Rogério Severo, Shirley Paes Leme, Tula Angelopoulos, Túlio Pinto.

Revista Pomares

Também no dia 2 de setembro, entre as 11h e 17 horas, acontecerá o lançamento da Revista Pomares, em edição dupla – n° 3 e 4. A publicação bilíngue, (português/espanhol) além de documentar atividades da Fundação entre 2012 e 2013, apresenta reflexões de artistas, críticos, curadores, pesquisadores e professores de reconhecida atuação no campo das artes visuais.

Integram também a edição entrevistas inéditas com os artistas Carlos Wladimirsky e Lia Menna Barreto e Vera Chaves Barcellos.

Um dos destaques é um excerto do texto O livro como forma de arte, do artista espanhol Julio Plaza, seguido de uma reflexão teórica de Adolfo Montejo Navas sobre a obra do artista. O preço promocional de lançamento da Revista será de R$30,00.

Serviço:

Exposição Aã e Lançamento da Revista Pomares

Data: Sábado, 02 de setembro de 2017

Horário: das 11h às 17h

Onde: Fundação Vera Chaves Barcellos (Av. Senador Salgado Filho, 8450 – Viamão/RS)

Transporte

Para o dia da abertura, a FVCB disponibilizará TRANSPORTE GRATUITO em dois horários: às 11h e às 14h, com saídas em frente ao Theatro São Pedro, Centro Histórico de Porto Alegre. Inscrição prévia: info@fvcb.com | (51) 3228-1445 e (51) 98102-1059.

