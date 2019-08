Fotógrafo compartilha foto de Bruna Marquezine de topless

O fotógrafo Brunno Rangel compartilhou em seu perfil no Instagram neste sábado (24) um clique de Bruna Marquezine de topless. No clique preto e branco, a atriz parece estar sem maquiagem e usa o cabelo molhado para trás.

A imagem, com direção criativa de Ma Feitosa, recebeu várias elogios. “Magnífica”, escreveu uma seguidora. “Um amor por essa mulher”, disse outra. “Rainha”, comentou mais um. “Deusa”, disse outro.

Novo trabalho

Durante a exibição do filme “Vou Nadar Até Você”, Bruna Marquezine – que faz o papel de protagonista – se emocionou ao lado do elenco. O longa foi reproduzido no 47º Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha, na semana passada. Nele, Bruna interpreta uma jovem fotógrafa, de 20 anos, que resolve nadar de Santos à Ubatuba, em São Paulo.

A moça descobre que o seu pai – um alemão que a abandonou antes do seu nascimento – está de volta às terras brasileiras. No longa, Bruna gravou algumas cenas de nudez e falou sobre como foi encená-las: “Não são cenas gratuitas, elas fazem parte da história. Por isso, não foi uma preocupação. O foco era somente a arte. O ambiente do set ajudou, porque era de parceria e liberdade”, relatou.

Durante a coletiva de imprensa, alguns telespectadores questionaram o diretor, Klaus Mitteldorf, sobre objetificar o corpo de Bruna Marquezine, já que isso não é visto com atores de outro gênero. A atriz aparece nua em duas cenas “especiais”: na banheira e na cama de um hotel. Na ocasião, Klaus respondeu: “São cenas naturais. A parte da banheira tem uma ligação com alguns trabalhos que fiz na década de 1990. Sempre trabalhei com a plástica dos corpos, e isso foi bem representado pela Bruna”.

Sobre trabalhos no cinema, a global disse que era um projeto antigo: “Sempre tive a necessidade artística de fazer cinema. Porém, sempre emendei trabalhos na televisão e, por isso, acabava que eu não tinha tempo para me dedicar a um projeto pelo qual eu me identificasse”. A atriz também falou sobre seu mais novo papel, e o primeiro como protagonista em um filme: “Eu me encantei com a Ophelia. Eu acho que não escolhi fazer ela, mas o contrário, ela me escolheu”.

Mãe da atriz

Durou pouco a parceria entre Bruna Marquezine e uma equipe de empresários que esteve à frente da sua carreira desde o ano passado. Ela recebia o auxilio nas negociações dos trabalhos que envolvem a sua imagem.

O staff foi demitido pela atriz e sua mãe, Neide, que a partir de agora está à frente de todos os trabalhos que estejam ligados a jovem. Ela foi a responsável, por comandar as conversas com a TV Globo para fechar um novo contrato, recentemente, além de outros acordos publicitários.

