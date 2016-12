Fotógrafo encontra ruínas de centro histórico submerso no Rio São Francisco

Ruínas de casas, postes e uma praça foram encontrados submersos no Rio São Francisco. Os imóveis e objetos que formavam a cidade de Itacuruba, no Sertão de Pernambuco, antes da inundação foram descobertos pelo fotógrafo Luiz Netto durante uma expedição que durou 15 dias. Os escombros de uma igreja e do clube de dança trouxeram aos moradores lembranças da cidade que foi deixada pelos moradores no final da década de 1980.

O grupo liderado pelo fotógrafo encontrou mais de dez casas. Embarcações, veículos e o antigo clube foram redescobertos após quase 30 anos. Alguns dos imóveis, segundo o fotógrafo, estão em bom estado de conservação. “Tem, provavelmente, uma escola pelo número de cômodos, e também um açougue. Muitas casas estão com paredes inteiras e até com telhados, coisa difícil de encontrar aqui no São Francisco”, disse.

Ajuda

No início da expedição foram encontradas ruínas da zona rural, mas a equipe teve dificuldades para achar o Centro da cidade. “Foi com a ajuda de um antigo morador da cidade inundada que encontramos o Centro. Ele [o morador] foi melhor que GPS; ele botou a gente no centro histórico. Quando colocamos o sonar, descobrimos que era ali mesmo o local exato do centro”, afirmou o fotógrafo. Os escombros estão a mais de 9 metros de profundidade.

Para sair da antiga cidade, os moradores tiveram autorização para levar materiais que poderiam ser reutilizados na nova cidade. Tijolos e pedaços de telha prontos para serem transportados foram encontrados submersos. O que mais chamou a atenção dos moradores que viveram na cidade – antes dela ser tomada pela água – foi a descoberta do antigo clube onde eles dançavam. Era o local que mais pediam para a equipe encontrar.

Saída

O remanejamento dos moradores foi feito pela Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) para a construção da Barragem de Itaparica. Segundo a assessoria da Chesf, a distribuição dos lotes residenciais para o atual território onde está Itacuruba foi feito em meados de 1985. O processo de saída da antiga para a nova cidade durou quase três anos.

As famílias foram retiradas da antiga cidade para ser feita a inundação a partir da segunda quinzena de 1987, até março de 1988. Antes da inundação, a Companhia disse que foram cadastradas 1.250 famílias, das quais 533 eram da zona urbana e 717 da zona rural. A água foi liberada para o espaço onde era a antiga cidade em 1988.

Para que os moradores deixassem a antiga cidade, a Chesf disse que as famílias optaram por receber uma compensação financeira, renunciando aos benefícios do reassentamento rural. A Companhia informou que algumas famílias não optaram pelo reassentamento, mas não informou quantas. Segundo a Chesf, as famílias “que não optaram por reassentamento em Projeto, formalizaram, entre os anos de 1999 a 2002, um Instrumento particular de Transação, a título de compensação financeira pela renúncia aos direitos resultantes do Programa de Reassentamento de Itaparica”.

Reservatório

A barragem de Itaparica tem capacidade de 10,7 bilhões de metros cúbicos. O reservatório se estende até o município de Belém do São Francisco, em Pernambuco, e ocupa uma área de ou 834 milhões de metros quadrados.

