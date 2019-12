Acontece Fotógrafo gaúcho lança álbum de fotos mais valioso do Brasil

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Peça pensada por Igor Azevedo tem na capa 24 esmeraldas e está avaliada em 200 mil reais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O mercado de luxo não para de crescer. No último ano, foram movimentados no Brasil cerca de R$ 26 bilhões, de acordo com um estudo sobre o setor feito pela Consultoria Euromonitor International. O levantamento estima, ainda, que até 2023 este número crescerá para R$ 29 bilhões. O fotógrafo gaúcho Igor Azevedo acaba de entrar para o segmento de luxo lançando o álbum de fotografias mais valioso do Brasil. O produto foi produzido em parceria com a Viacolor e a Proalbuns.

“Estava, fazia algum tempo, querendo criar uma peça exclusiva para um público mais seleto, do mercado de luxo. Então, conversando com parceiros veio o projeto do álbum premium”, afirma Igor. Avaliado em mais de 200 mil reais, a peça exclusiva foi confeccionada pelo artesão de Natal (RN), Tadeu Yussumassa, e possui na capa 24 pedras de esmeralda, vindos da Luzardo Minérios. O case, que guarda o álbum, é de jaqueira, uma madeira nobre, linda e resistente. “É muito mais que um álbum, é uma obra de arte onde vamos guardar recordações”, conclui,

Igor começou na fotografia muito cedo, aos 16 anos, clicando casamentos, nascimentos, festas e 15 anos. Aos 24 anos, o fotógrafo Igor Azevedo, caiu no gosto e na preferência das debutantes gaúchas e catarinenses. Ele também é um dos criadores do maior perfil deste nicho no Instagram. O @aniversarios_15anos tem mais de 85 mil seguidores e publica fotos de meninas de todo o país. Hoje, aos 24 anos, atende em todo o Brasil.

Igor Azevedo Agência Fotografia/Contato: 51.9754.0299

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário