Fotógrafo Nathan Carvalho faz curso de especialização na Maine Media Workshops + College

O fotógrafo Nathan Carvalho embarcou para os Estados Unidos (Rockport, Maine) para participar de dois cursos bem concorridos da Maine Midia Worshops + College: Advanced Cinematography (Cinema Avançado) e Shooting Directing Branded Content (Filmando e Dirigindo Conteúdo de Marca). Os cursos serão ministrados por dois importantes nomes da indústria americana e são dirigidos a profissionais que buscam aperfeiçoamento na área.

O curso de Cinema Avançado, que acontece de 4 a 10 de agosto, será ministrado pelo consagrado diretor de fotografia americano Frank Barrera, que assina produções como “The Mindy Project” e “The American Side”.

Nathan destaca que decidiu investir neste curso graças à proposta de mergulho profundo na teoria e arte da indústria cinematográfica, além dos sistemas de ponta previstos na tecnologia para TV e longa metragem.

Outro curso que o fotógrafo gaúcho fará em sua temporada em Maine é voltado para um segmento em ascensão no mercado brasileiro: a produção de conteúdo para marcas (Branded Content). A escolha deste módulo faz parte da estratégia de expansão do Studio Nathan Carvalho para o mercado publicitário, com foco na moda. Bob Girardi – proprietário da produtora Girardi Media com sedes em Nova Iorque e Los Angeles, além de ter seu trabalho residindo na coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – será o ministrante do curso que acontecerá de 11 a 17 de agosto.

Deixe seu comentário: